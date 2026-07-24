URTICA Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

URTICA

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 24

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 18:00:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Au Théâtre de l’Archipel le Carré, Quatre interprètes deux femmes, deux hommes engagés dans une danse physique et incisive. Après le succès de Viscum présenté la saison dernière, Noé Chapsal compose une pièce pour quatre corps traversés par une énergie brute, nourrie de breakdance et portée par une écriture vive et tranchée.

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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

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English :

At the Théâtre de l’Archipel—Le Carré, four performers—two women, two men—engaged in a physical and incisive dance. Following the success of *Viscum*, presented last season, Noé Chapsal has created a piece for four performers driven by raw energy, fueled by breakdancing and carried by lively, sharp choreography.

L’événement URTICA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME