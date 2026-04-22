Us Media Forum Normandie 2026 Caen

Informations pratiques

Caen

Us Media Forum Normandie 2026

NC Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-24

En septembre, la destination accueillera la première édition du USA Media Forum in France, un événement inédit réunissant journalistes et créateurs de contenu pour renforcer sa visibilité internationale et développer de nouveaux contacts presse.

tout France USA organise cette année un événement inédit sur le sol français USA Media Forum in France.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des 250 ans de la Déclaration d’indépendance américaine, qui valoriseront plus de deux siècles d’amitié entre la France et les États-Unis.

La Normandie a candidaté pour accueillir la première édition de cette opération, et a été sélectionnée par les équipes d’Atout France. La proximité de Paris, les liens historiques avec les États-Unis et la perspective de “Millenium 2027, Année Européenne des Normands” ont contribué à ce choix.

L’opération se tiendra les 24 et 25 septembre à Caen, ville de Guillaume Le Conquérant idéalement située au cœur de la Normandie. Réunissant 25 journalistes et créateurs de contenu américains, cette opération proposera une découverte de la région au travers d’un pré-tour. Elle se poursuivra avec des workshops, des conférences, des panels et des temps de networking valorisant la destination France et ses partenaires.

Jusqu’à 25 partenaires régionaux et nationaux auront l’opportunité d’échanger directement avec les journalistes.

Dans le même temps, 4 à 6 destinations mettront en avant leur gastronomie, leur art de vivre, leur culture, leur patrimoine et leurs expériences outdoor au travers de post-tours dédiés.

Ce format vise à mobiliser des médias stratégiques, difficiles à toucher via les accueils de presse traditionnels.

Il permet aussi de valoriser la région hôte, la destination France et ses partenaires.

Inscrite dans le plan Destination France, l’opération vise à

Accroître la notoriété de l’offre de la région hôte sur le marché américain

Développer de nouveaux contacts presse et promouvoir l’offre touristique

Cibler des journalistes et créateurs de contenu d’exception (luxe, œnotourisme, gastronomie, culture, sport…)

Mettre en avant un tourisme plus responsable et durable

Favoriser les ailes de saison et les séjours longs

Accompagner la montée en qualité de l’offre

À quelques semaines seulement de “2027, Année Européenne des Normands”, Normandie Tourisme profitera de cette opportunité pour valoriser le Millenium, son programme et ses ambitions.

Le pré-tour sillonnera notamment les hauts lieux de l’histoire médiévale en Normandie.

Les événements de networking, cocktails et dîners devraient, quant à eux, se tenir dans des lieux symboliques à Caen.

Les partenaires normands qui souhaitent participer à cette opération seront prioritaires. Ils bénéficieront aussi d’une réduction de 5 % sur les frais de participation.

Attention le nombre de participants est limité ! .

NC Caen 14000 Calvados Normandie f.nikolic@caenlame-tourisme.fr

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English : Us Media Forum Normandie 2026

In September, the destination will host the first edition of the USA Media Forum in France, a brand-new event bringing together journalists and content creators to boost its international profile and develop new press contacts.

L’événement Us Media Forum Normandie 2026 Caen a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Caen la Mer