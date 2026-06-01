Useless (Wuyong), Cinéma Ermitage, Fontainebleau

Useless (Wuyong) Samedi 6 juin, 11h00 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:40:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:40:00+02:00

Dans Useless (Wuyong), le cinéaste Jia Zhang-ke visite successivement trois écosystèmes : une usine de textile à Canton et ses ouvrières très concentrées ; l’atelier parisien de la styliste Ma Ke qui développe une ligne de vêtement nommée « Useless » (Inutile) ; une petite échoppe de tailleur au sein du village minier de Fenyang. En les reliant subtilement entre eux, le cinéaste ne se contente pas d’aborder la question des conditions de travail des ouvriers du textile en Chine : il joue du contraste entre les différentes manières de travailler et, dans ses plans toujours d’une grande beauté, fait résonner les échos contradictoires de ce qui semble le plus essentiel et le plus utile à chacune des personnes rencontrées.

Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Jia Zhang-ke, Useless (Wuyong), 2008 © Memento