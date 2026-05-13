Uzès Exposition V « Uzès, la métamorphose – Mémoires d’une ville », Ancien Évêché uzès, Uzès

Uzès Exposition V « Uzès, la métamorphose – Mémoires d’une ville » Samedi 23 mai, 20h00 Ancien Évêché uzès Gard

Tarif plein 5€

Tarif réduit 3€ (enfants à partir de 15 ans, étudiants, minima sociaux, personnes en situation de handicap)

Gratuit pour les moins de 15 ans et les scolaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit Européeenes des Musées le samedi 23 mai, la Ville d’Uzès vous ouvre les portes d’Uzès Exposition V de 20h à 23h.

« Uzès, la métamorphose – Mémoires d’une ville » retrace l’évolution architecturale de la ville, en mettant notamment en lumière la création du secteur sauvegardé en 1965, grâce à la loi Malraux, point de départ de sa transformation moderne.

Un parcours visuel et sensible plongeant le visiteur dans les mémoires de la cité ducale : fonds photographique, vidéos, cartes postales, objets, documents d’archives et témoignages audio d’habitants.

Cette 5ème édition fait par ailleurs écho à un événement marquant de l’année 2026, les cinquante ans de la disparition d’André Malraux.

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Plus d’infos > ICI

Ancien Évêché uzès Place de l’Évêché 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie 04 11 71 94 15 https://www.uzes.fr/loisirs-et-sorties/uzes-exposition/uzes-exposition-v-uzes-la-metamorphose-memoires-dune-ville https://www.facebook.com/uzesmaville;https://www.instagram.com/villeduzes/ [{« link »: « https://www.uzes.fr/loisirs-et-sorties/uzes-exposition/billetterie-uzes-exposition-v/visite-libre-uzes-exposition-v »}, {« link »: « https://www.uzes.fr/loisirs-et-sorties/uzes-exposition/billetterie-uzes-exposition-v »}] Parking parvis cathédrale (payant) / Parking Q-Park Les Marronniers (payant) / Parking Q-Park Gide (payant) / Parking Pompidou (gratuit) / Parking du Refuge (gratuit)

À l’occasion de la Nuit Européeenes des Musées le samedi 23 mai, la Ville d’Uzès vous ouvre les portes d’Uzès Exposition V de 20h à 23h.

©Ville d’Uzès