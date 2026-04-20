Arts-scénique – lutte contre les discrimination



Avec ce projet artistique, les enfants pourront découvrir le rap, le breakdance et le théâtre comme moyens d’expression. Entre écriture de rimes et improvisations théâtrales, chacun pourra exprimer sa singularité, développer sa confiance en soi et apprendre à coopérer. Le stage se terminera par une restitution collective, sous forme scénique, sonore ou vidéo.

Projet mené par Owen Gérard-Mugiraneza, danseur

Du 20 au 24 avril

De 8h30 à 19h

De 4 à 11 ans

Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.

Pour les inscriptions, contactez Môm’Pelleport :

165 bis rue Pelleport – 75020 Paris

Téléphone : 06 95 32 94 72

Email : mompelleport@momartre.com

Durant les vacances de printemps, offrez à vos enfants l’opportunité d’écrire des rimes, d’improviser des scènes et de bouger au rythme du breakdance pour explorer collectivement l’identité, la différence et la solidarité.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h30 à 19h00

payant

Tarifs en fonction des revenus.

Public tout-petits. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T11:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T08:30:00+02:00_2026-04-20T19:00:00+02:00;2026-04-21T08:30:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T08:30:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T08:30:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T08:30:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00

Môm’Pelleport 165 bis rue Pelleport 75020 Paris

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