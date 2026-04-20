Vacances créatives : arts-scénique – lutte contre les discrimination à Môm’Pelleport Môm’Pelleport Paris
Vacances créatives : arts-scénique – lutte contre les discrimination à Môm’Pelleport Môm’Pelleport Paris lundi 20 avril 2026.
Arts-scénique – lutte contre les discrimination
Avec ce projet artistique, les enfants pourront découvrir le rap, le breakdance et le théâtre comme moyens d’expression. Entre écriture de rimes et improvisations théâtrales, chacun pourra exprimer sa singularité, développer sa confiance en soi et apprendre à coopérer. Le stage se terminera par une restitution collective, sous forme scénique, sonore ou vidéo.
Projet mené par Owen Gérard-Mugiraneza, danseur
- Du 20 au 24 avril
- De 8h30 à 19h
- De 4 à 11 ans
Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.
Pour les inscriptions, contactez Môm’Pelleport :
165 bis rue Pelleport – 75020 Paris
Téléphone : 06 95 32 94 72
Email : mompelleport@momartre.com
Durant les vacances de printemps, offrez à vos enfants l’opportunité d’écrire des rimes, d’improviser des scènes et de bouger au rythme du breakdance pour explorer collectivement l’identité, la différence et la solidarité.
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 08h30 à 19h00
payant
Tarifs en fonction des revenus.
Public tout-petits. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T11:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T08:30:00+02:00_2026-04-20T19:00:00+02:00;2026-04-21T08:30:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T08:30:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T08:30:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T08:30:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00
Môm’Pelleport 165 bis rue Pelleport 75020 Paris
https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/ https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/
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