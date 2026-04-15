Vacances de printemps : ateliers enfants, Les Terrasses du Château, Vézénobres

Vacances de printemps : ateliers enfants 21 – 30 avril Les Terrasses du Château Gard

6€/enfant, goûter compris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00

Atelier chasse aux oeufs de Pâques

Mardi 21 avril – 14h

Le lapin de Pâques est passé… et a laissé derrière lui une multitude d’indices et d’œufs à retrouver dans les ruelles de Vézénobres !

Les enfants partent à l’aventure à travers le village pour résoudre des énigmes, suivre une piste et tenter de retrouver le trésor final. Une activité pleine de découvertes !

Atelier escrime – Initiation médiévale

Jeudi 23 avril – 14h

Initiez-vous à l’art de l’escrime comme au temps des chevaliers ! Lors de cet atelier, les enfants découvrent les bases du maniement de l’épée, inspirées des techniques utilisées entre le XVe et le XVIe siècle. Encadrés de manière ludique et sécurisée, ils apprennent les gestes essentiels tout en s’amusant.

Balade botanique

Mardi 28 avril – 14h

Partez à la découverte de la flore locale lors d’une balade guidée sur les chemins de la Mayre et du Payre.

Au fil du parcours, apprenez à reconnaître les plantes, comprendre leurs usages et leurs propriétés, entre savoirs traditionnels et observations nature. Une expérience accessible et enrichissante pour petits et grands curieux.

Atelier surprise

Jeudi 30 avril – 14h

Un atelier mystère vous attend !

Créatif, gourmand ou historique… laissez-vous surprendre par une activité originale autour de l’univers de la figue et du patrimoine local. Un moment ludique et convivial.

Informations pratiques (valables pour tous les ateliers)

À partir de 6 ans.

Réservation obligatoire pour tous les ateliers. 10 participants maximum par atelier

À 14h. Durée de chaque atelier : environ 1h à 1h30 + goûter.

Tarif : 6€, goûter compris.

Les Terrasses du Château 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 83 62 02 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelafigue.com »}]

Profitez de 4 ateliers organisés les mardis et jeudis : escrime, chasse aux œufs, randonnée botanique et atelier surprise. Des activités ludiques et variées pour tous (dès 6 ans) !