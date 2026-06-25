Vacances d’été à sham Ferme Montsouris Paris

Profitez des prochaines vacances pour offrir à vos enfants une semaine d’évasion, de découvertes et de rires ! Nous organisons un accueil de loisirs thématique spécialement conçu pour les enfants âgés de 6 à 11 ans.

Tout au long de la semaine, vos enfants seront accueillis dans un cadre sécurisant et bienveillant, entièrement encadrés par notre équipe d’animateurs professionnels diplômés d’un BPJEPS.

Accueil dès 9h

Activités de 10h à 16h

Au programme de la semaine :

Tous les matins (10h-12h) : Ateliers Magie ! Vos enfants s’initieront aux secrets des magiciens, développeront leur agilité et prépareront une surprise pour la fin de semaine.

Vos enfants s’initieront aux secrets des magiciens, développeront leur agilité et prépareront une surprise pour la fin de semaine. Les après-midis (13h30-16h) : Voyage et défis avec « Les Olympiades des cultures du monde » . Un grand fil rouge rythmé par des grands jeux, des découvertes et de l’action.Lundi : Lancement de la semaine avec une conférence thématique suivie du début des Olympiades.Mercredi : Une animation spéciale avec l’utilisation de casques de réalité virtuelle (VR) intégrée à nos Olympiades.Vendredi : Le grand final ! Fin des Olympiades, grand goûter partagé et restitution des ateliers de magie où vos enfants vous présenteront leurs nouveaux talents.

. Un grand fil rouge rythmé par des grands jeux, des découvertes et de l’action.Lundi : Lancement de la semaine avec une conférence thématique suivie du début des Olympiades.Mercredi : Une animation spéciale avec l’utilisation de casques de réalité virtuelle (VR) intégrée à nos Olympiades.Vendredi : Le grand final ! Fin des Olympiades, grand goûter partagé et où vos enfants vous présenteront leurs nouveaux talents. Lundi : Lancement de la semaine avec une conférence thématique suivie du début des Olympiades.

Mercredi : Une animation spéciale avec l’utilisation de casques de réalité virtuelle (VR) intégrée à nos Olympiades.

Vendredi : Le grand final ! Fin des Olympiades, grand goûter partagé et restitution des ateliers de magie où vos enfants vous présenteront leurs nouveaux talents.

où vos enfants vous présenteront leurs nouveaux talents. Lundi : Lancement de la semaine avec une conférence thématique suivie du début des Olympiades.

Mercredi : Une animation spéciale avec l’utilisation de casques de réalité virtuelle (VR) intégrée à nos Olympiades.

Vendredi : Le grand final ! Fin des Olympiades, grand goûter partagé et restitution des ateliers de magie où vos enfants vous présenteront leurs nouveaux talents

ℹ️ Infos Repas : Le temps du déjeuner (12h-13h30) est prévu chaque jour sur place pour couper la journée dans la convivialité. Le repas (pique-nique / panier-repas) doit être fourni par les parents.

(Toutes les informations pratiques concernant les dates exactes, les lieux, les tarifs et les contacts sont détaillées ci-dessous).

Une semaine de vacances inoubliable et animée pour vos enfants.

Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 16h30

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 16h30

payant Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T12:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T09:00:00+02:00_2026-07-06T16:30:00+02:00;2026-07-07T09:00:00+02:00_2026-07-07T16:30:00+02:00;2026-07-08T09:00:00+02:00_2026-07-08T16:30:00+02:00;2026-07-09T09:00:00+02:00_2026-07-09T16:30:00+02:00;2026-07-10T09:00:00+02:00_2026-07-10T16:30:00+02:00;2026-08-24T09:00:00+02:00_2026-08-24T16:30:00+02:00;2026-08-25T09:00:00+02:00_2026-08-25T16:30:00+02:00;2026-08-26T09:00:00+02:00_2026-08-26T16:30:00+02:00;2026-08-27T09:00:00+02:00_2026-08-27T16:30:00+02:00;2026-08-28T09:00:00+02:00_2026-08-28T16:30:00+02:00

Ferme Montsouris 17 villa st jacques 75014 Paris

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