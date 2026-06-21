Vacances d’été de l’espace jeunes Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

DU 1er AU 4 JUILLET

01/07 : Cinéma – 14h – 18h

02/07 : Bowling – 14h – 18h

03/07 : Paris s’Anim’ à QJ – 16h – 20h

04/07 : Bidule Festival au jardin d’Eole – 14h – 18h

DU 6 AU 10 JUILLET

06/07 : jeux de société à l’EDJ – 14h – 18h

07/07 : Festival des Ateliers de rue – Au square 21 avril 1944 (Etoiles du sol) – 16h – 18h

08/07 : Montgolfière – 14h – 18h

09/07 : Visite d’exposition – 14h – 18h

10/07 : Festival des Ateliers de rue – Au square Rachmaninov (Etoiles du sol) – 16h – 18h

DU 13 AU 17 JUILLET

13/07 : Ping Pong à l’EDJ – 14h – 18h

15/07 : Fabrication de bracelet et coin chill – 15h – 19h sur la Place Torcy

16/07 : Trampoline – 14h – 18h

17/07 : Piscine – 14h – 18h

DU 20 AU 24 JUILLET

20/07 : Skate à l’Espace Glisse Paris – 14h – 18h

21/07 : Billard – 14h – 18h

22/07 : Escalade – 14h – 18h

23/07 : Jeux plein air et coin chill – 15h – 19h Place Mac Orlan

24/07 : Five – 14h – 18h

DU 27 AU 30 JUILLET

27/07 : Cinéma – 14h – 18h

28/07 : Jeux plein air et coin chill – 15h – 19h Place Torcy

29/07 : BMX à l’Espace Glisse Paris – 14h – 18h

30/07 : Cuisine – 14h – 18h

30/07 : Atelier Hip Hop – Animé par la chorégraphe Amalia Salle

12/18 ans – 14h30 – 16h

Dans le cadre du Festival PARIS L’ÉTÉ

Découvrez la programmation originale de l’espace jeunes pour l’été ! L’espaces jeunes est ouvert aux 14/17 ans.

Du mercredi 01 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :

gratuit

Inscription à l’accueil du centre, renseignements au 01.58.20.58.00

Public jeunes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



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