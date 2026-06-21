Vacances d’été de l’espace jeunes Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Vacances d’été de l’espace jeunes Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS mercredi 1 juillet 2026.
DU 1er AU 4 JUILLET
01/07 : Cinéma – 14h – 18h
02/07 : Bowling – 14h – 18h
03/07 : Paris s’Anim’ à QJ – 16h – 20h
04/07 : Bidule Festival au jardin d’Eole – 14h – 18h
DU 6 AU 10 JUILLET
06/07 : jeux de société à l’EDJ – 14h – 18h
07/07 : Festival des Ateliers de rue – Au square 21 avril 1944 (Etoiles du sol) – 16h – 18h
08/07 : Montgolfière – 14h – 18h
09/07 : Visite d’exposition – 14h – 18h
10/07 : Festival des Ateliers de rue – Au square Rachmaninov (Etoiles du sol) – 16h – 18h
DU 13 AU 17 JUILLET
13/07 : Ping Pong à l’EDJ – 14h – 18h
15/07 : Fabrication de bracelet et coin chill – 15h – 19h sur la Place Torcy
16/07 : Trampoline – 14h – 18h
17/07 : Piscine – 14h – 18h
DU 20 AU 24 JUILLET
20/07 : Skate à l’Espace Glisse Paris – 14h – 18h
21/07 : Billard – 14h – 18h
22/07 : Escalade – 14h – 18h
23/07 : Jeux plein air et coin chill – 15h – 19h Place Mac Orlan
24/07 : Five – 14h – 18h
DU 27 AU 30 JUILLET
27/07 : Cinéma – 14h – 18h
28/07 : Jeux plein air et coin chill – 15h – 19h Place Torcy
29/07 : BMX à l’Espace Glisse Paris – 14h – 18h
30/07 : Cuisine – 14h – 18h
30/07 : Atelier Hip Hop – Animé par la chorégraphe Amalia Salle
12/18 ans – 14h30 – 16h
Dans le cadre du Festival PARIS L’ÉTÉ
Découvrez la programmation originale de l’espace jeunes pour l’été ! L’espaces jeunes est ouvert aux 14/17 ans.
Du mercredi 01 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :
gratuit
Inscription à l’accueil du centre, renseignements au 01.58.20.58.00
Public jeunes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 17 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-31T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/
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