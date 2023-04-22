Vacances numériques – Avril/Mai 2023, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Vacances numériques – Avril/Mai 2023 22 avril – 6 mai 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Ces ateliers sont à destination du public individuel. Si vous êtes un groupe (centre de loisirs, école, etc.), merci de nous écrire : carrefour-numerique@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-04-22T12:00:00+02:00 – 2023-04-22T18:45:00+02:00

Fin : 2023-05-06T12:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:45:00+02:00

Le fil rouge de ces vacances de Printemps sera la fabrication numérique avec des journées thématiques : laser, 3D, programmation, maker & jeux vidéo, textile & cosplay, etc.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Des ateliers pour (re-)découvrir les cultures numériques, le Do It Yourself, le mouvement Maker et FAIRE ensemble. vacances numériques