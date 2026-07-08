Informations pratiques

Valence

Valence en Gastronomie Festival: La Scène des Talents

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Découvrez des talents et des personnalités hors du commun, dans des échanges passionnants autour de la gastronomie ! Débats, discussions et dégustations au programme.

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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Discover extraordinary talents and personalities, in exciting discussions around gastronomy! Debates, discussions and tastings on the program.

L’événement Valence en Gastronomie Festival: La Scène des Talents Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme