Informations pratiques

Valence

Valence en Gastronomie Festival: La virée Gastronomix

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Embarquez pour 30 minutes d’expérience sensorielle à bord d’un bus Valence Romans Mobilités transformé en mode sunset. DJ en live, coucher de soleil et dégustations créatives du chef Baptiste Poinot (Épithèque) vous attendent !

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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Embark on a 30-minute sensory experience aboard a Valence Romans Mobilités bus transformed into “sunset mode.” A live DJ, a sunset, and creative tastings by Chef Baptiste Poinot (Épithèque) await you!

L’événement Valence en Gastronomie Festival: La virée Gastronomix Valence a été mis à jour le 2026-07-06 par Valence Romans Tourisme