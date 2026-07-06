Valence en Gastronomie Festival: La virée Gastronomix Valence
samedi 12 septembre 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
Valence en Gastronomie Festival: La virée Gastronomix
Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Embarquez pour 30 minutes d’expérience sensorielle à bord d’un bus Valence Romans Mobilités transformé en mode sunset. DJ en live, coucher de soleil et dégustations créatives du chef Baptiste Poinot (Épithèque) vous attendent !
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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Embark on a 30-minute sensory experience aboard a Valence Romans Mobilités bus transformed into “sunset mode.” A live DJ, a sunset, and creative tastings by Chef Baptiste Poinot (Épithèque) await you!
L’événement Valence en Gastronomie Festival: La virée Gastronomix Valence a été mis à jour le 2026-07-06 par Valence Romans Tourisme
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