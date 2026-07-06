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Valence en Gastronomie Festival: La virée Gastronomix Valence

samedi 12 septembre 2026 · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
Champ de Mars
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
15 15 15

Valence

Valence en Gastronomie Festival: La virée Gastronomix

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Embarquez pour 30 minutes d’expérience sensorielle à bord d’un bus Valence Romans Mobilités transformé en mode sunset. DJ en live, coucher de soleil et dégustations créatives du chef Baptiste Poinot (Épithèque) vous attendent !
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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Embark on a 30-minute sensory experience aboard a Valence Romans Mobilités bus transformed into “sunset mode.” A live DJ, a sunset, and creative tastings by Chef Baptiste Poinot (Épithèque) await you!

L’événement Valence en Gastronomie Festival: La virée Gastronomix Valence a été mis à jour le 2026-07-06 par Valence Romans Tourisme

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