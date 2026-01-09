Valence Joue 3ème édition Halle Chaban Delmas Valence
Valence Joue 3ème édition Halle Chaban Delmas Valence samedi 14 mars 2026.
Valence Joue 3ème édition
Halle Chaban Delmas Avenue du colonel Arnaud Beltrame Valence Drôme
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
entrée 2 jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-14
Valence joue, 3e édition festival ludique nouveau format !
.
Halle Chaban Delmas Avenue du colonel Arnaud Beltrame Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes valencejoueaussilanuit@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Valence joue, 3rd edition: a new format play festival!
L’événement Valence Joue 3ème édition Valence a été mis à jour le 2026-01-07 par Valence Romans Tourisme