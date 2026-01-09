Valence Joue 3ème édition Halle Chaban Delmas Valence

Valence Joue 3ème édition

Halle Chaban Delmas Avenue du colonel Arnaud Beltrame Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

entrée 2 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14

Valence joue, 3e édition festival ludique nouveau format !

.

Halle Chaban Delmas Avenue du colonel Arnaud Beltrame Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes valencejoueaussilanuit@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Valence joue, 3rd edition: a new format play festival!

L’événement Valence Joue 3ème édition Valence a été mis à jour le 2026-01-07 par Valence Romans Tourisme