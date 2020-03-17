Valentina Comédie CDN de Reims Reims
mercredi 17 mars 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Valentina
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-17 20:00:00
fin : 2027-03-17 21:20:00
Date(s) :
2027-03-17 2027-03-18
Tout public
Valentina
Texte, mise en scène Caroline Guiela Nguyen
Au rythme des battements déréglés d’un cœur, Valentina s’intéresse à la barrière de la langue dans l’accès aux soins, transformant une réalité sociale contemporaine en un conte intime et familial à l’issue miraculeuse.
Il était une fois une petite fille du nom de Valentina, arrivée de Roumanie avec sa maman. Toutes deux installées en France, elles sont de ces familles allophones contraintes de faire appel à leurs propres enfants pour pallier le manque d’interprètes. Malade du cœur, la maman de Valentina est suivie par les médecins, la fillette traduit en roumain les consultations et éprouve, au risque de jouer avec la vérité, la situation d’avoir à annoncer une mauvaise nouvelle. Fruit d’un travail de rencontres avec des interprètes professionnels, des médecins et des personnes de la communauté roumaine en Alsace, cette dernière création de Caroline Guiela Nguyen porte un regard sur un point aveugle du monde médical et sur la violence institutionnelle qui en résulte.
Parole de l’autrice et metteuse en scène
J’avais envie de travailler sur la question de l’interprète car j’ai toujours été persuadée que ce métier était révélateur de notre monde contemporain et de sa géographie actuelle. Cet acte me semble très proche du théâtre puisqu’il s’agit aussi de traduire la parole de l’autre.
Caroline Guiela Nguyen
Dates
Mercredi 17 mars 20h
Jeudi 18 mars 20h
Vendredi 19 mars 20h
Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public dès 11 ans
Durée 1h20
Infos+ Spectacle en français et en roumain, surtitré.
Dispositif Dans ta langue surtitrage intégral additionnel en roumain et en ukrainien. Uniquement sur la date du vendredi 19 mars .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Valentina
L’événement Valentina Reims a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
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