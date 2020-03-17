Valentina Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Valentina

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-17 20:00:00

fin : 2027-03-17 21:20:00

Date(s) :

2027-03-17 2027-03-18

Tout public

Valentina

Texte, mise en scène Caroline Guiela Nguyen

Au rythme des battements déréglés d’un cœur, Valentina s’intéresse à la barrière de la langue dans l’accès aux soins, transformant une réalité sociale contemporaine en un conte intime et familial à l’issue miraculeuse.

Il était une fois une petite fille du nom de Valentina, arrivée de Roumanie avec sa maman. Toutes deux installées en France, elles sont de ces familles allophones contraintes de faire appel à leurs propres enfants pour pallier le manque d’interprètes. Malade du cœur, la maman de Valentina est suivie par les médecins, la fillette traduit en roumain les consultations et éprouve, au risque de jouer avec la vérité, la situation d’avoir à annoncer une mauvaise nouvelle. Fruit d’un travail de rencontres avec des interprètes professionnels, des médecins et des personnes de la communauté roumaine en Alsace, cette dernière création de Caroline Guiela Nguyen porte un regard sur un point aveugle du monde médical et sur la violence institutionnelle qui en résulte.

Parole de l’autrice et metteuse en scène

J’avais envie de travailler sur la question de l’interprète car j’ai toujours été persuadée que ce métier était révélateur de notre monde contemporain et de sa géographie actuelle. Cet acte me semble très proche du théâtre puisqu’il s’agit aussi de traduire la parole de l’autre.

Caroline Guiela Nguyen

Dates

Mercredi 17 mars 20h

Jeudi 18 mars 20h

Vendredi 19 mars 20h

Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 11 ans

Durée 1h20

Infos+ Spectacle en français et en roumain, surtitré.

Dispositif Dans ta langue surtitrage intégral additionnel en roumain et en ukrainien. Uniquement sur la date du vendredi 19 mars .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Valentina

L’événement Valentina Reims a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne