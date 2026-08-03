VALEURS EN FÊTE Rue des Archers Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

VALEURS EN FÊTE

Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 17:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Au Palais de rois de Majorque, c’est VALEURS EN FÊTE la Fête des Associations et du Bénévolat !

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Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 85 85 85 cg66@cd66.fr

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English :

At the Palace of the Kings of Majorca, it’s VALEURS EN F%CATE : the Festival of Associations and Volunteers!

L’événement VALEURS EN FÊTE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-31 par PERPIGNAN TOURISME