Vandœuvre, des années 60 à nos jours, Parc Richard-Pouille, Vandœuvre-lès-Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Parc Richard-Pouille · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
Vandœuvre, des années 60 à nos jours 19 et 20 septembre Parc Richard-Pouille Meurthe-et-Moselle
Bonnes chaussures recommandées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Participez à une balade à travers la ville nouvelle de Vandœuvre, qui vous fera découvrir son évolution de la création de la ZUP dans les années 60 jusqu’à nos jours. Au cours de cette promenade, vous explorerez des lieux emblématiques tels que la MJC Nomade, symbole de la culture et de la vie associative locale, ainsi que le parc Richard-Pouille, un espace vert apprécié des habitants. Vous aurez également l’occasion d’admirer la tour d’affaires des Nations, un témoignage du développement économique de la région.
Rendez-vous à la table d’orientation du parc Richard-Pouille.
Parc Richard-Pouille Rue de Gembloux 54500 Vandoeuvre Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Louvain Nations Meurthe-et-Moselle Grand Est
Participez à une balade à travers la ville nouvelle de Vandœuvre, qui vous fera découvrir son évolution de la création de la ZUP dans les années 60 jusqu’à nos jours. Au cours de cette promenade, des…
© Ville de Vandœuvre
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