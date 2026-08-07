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AGENDA · La Chapelle-en-Vercors

Veillée au coin des livres en musique à la médiathèque impasse du collège La Chapelle-en-Vercors

vendredi 16 octobre 2026 · impasse du collège · La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
impasse du collège
Adresse
Médiathèque-CDI
Ville
26420 La Chapelle-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif

La Chapelle-en-Vercors

Veillée au coin des livres en musique à la médiathèque

impasse du collège Médiathèque-CDI La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-16 20:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Vous avez des histoires à lire, à conter, des lectures à présenter ou des musiques à jouer…ou simplement envie d’écouter et de passer un moment convivial, le temps d’une veillée.
Pour petites et grandes oreilles ! Grignotages à partager.
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impasse du collège Médiathèque-CDI La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 25 62  mediatheque.cdi@cc-royans-vercors.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you have stories to read, to tell, books to present, or music to play? Or do you simply want to listen and enjoy a cozy evening together?
For young and old ears alike! Snacks to share.

L’événement Veillée au coin des livres en musique à la médiathèque La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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