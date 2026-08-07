Veillée au coin des livres en musique à la médiathèque impasse du collège La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Veillée au coin des livres en musique à la médiathèque

impasse du collège Médiathèque-CDI La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-16 20:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Vous avez des histoires à lire, à conter, des lectures à présenter ou des musiques à jouer…ou simplement envie d’écouter et de passer un moment convivial, le temps d’une veillée.

Pour petites et grandes oreilles ! Grignotages à partager.

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impasse du collège Médiathèque-CDI La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 25 62 mediatheque.cdi@cc-royans-vercors.org

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English :

Do you have stories to read, to tell, books to present, or music to play? Or do you simply want to listen and enjoy a cozy evening together?

For young and old ears alike! Snacks to share.

L’événement Veillée au coin des livres en musique à la médiathèque La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme