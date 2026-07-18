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AGENDA · Sainte-Anne-d'Auray

Veillée aux flambeaux Sanctuaire de Ste Anne Sainte-Anne-d’Auray

samedi 18 juillet 2026 · Sanctuaire de Ste Anne · Sainte-Anne-d'Auray

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Sanctuaire de Ste Anne
Adresse
9 Rue de Vannes
Ville
56400 Sainte-Anne-d'Auray
Département
Morbihan
Tarif

Sainte-Anne-d’Auray

Veillée aux flambeaux

Sanctuaire de Ste Anne 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-14

A la nuit tombante, empruntez le Chemin de Sainte Anne. Cette méditation itinérante dans le parc du sanctuaire permet d’arpenter la vie et le message biblique de Sainte-Anne à la lumière palpitante de flambeaux allumés (cierges en vente au chalet d’accueil).

Rendez-vous à la fontaine.

Le 14 août, à l’occasion de la fête de l’Assomption, venez à Keranna à la nuit tombante. Venez chanter Marie lors de cette belle procession aux flambeaux dans le parc du Sanctuaire.   .

Sanctuaire de Ste Anne 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23 

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English :

L’événement Veillée aux flambeaux Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-20 par ADT 56

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