Veillée aux flambeaux Sanctuaire de Ste Anne Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Veillée aux flambeaux

Sanctuaire de Ste Anne 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-14

A la nuit tombante, empruntez le Chemin de Sainte Anne. Cette méditation itinérante dans le parc du sanctuaire permet d’arpenter la vie et le message biblique de Sainte-Anne à la lumière palpitante de flambeaux allumés (cierges en vente au chalet d’accueil).

Rendez-vous à la fontaine.

Le 14 août, à l’occasion de la fête de l’Assomption, venez à Keranna à la nuit tombante. Venez chanter Marie lors de cette belle procession aux flambeaux dans le parc du Sanctuaire. .

Sanctuaire de Ste Anne 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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L’événement Veillée aux flambeaux Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-20 par ADT 56