Veillée contes Halloween à Saint-Dyé-sur-Loire Saint-Dyé-sur-Loire

Veillée contes Halloween à Saint-Dyé-sur-Loire

Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-30 19:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Profitez d’une soirée mystérieuse à l’occasion d’Halloween.

Veillée contes Halloween à Saint-Dyé-sur-Loire. Ce rendez-vous s’adresse aux petits et grands à travers quelques contes laisser embarquer dans l’imaginaire fantastique. Apéritif d’Halloween à partager à la fin de la veillée. .

Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr

English :

Enjoy a mysterious Halloween evening.

