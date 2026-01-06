Veillée contes Halloween à Saint-Dyé-sur-Loire Saint-Dyé-sur-Loire
Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher
Début : Jeudi 2026-10-30 19:00:00
2026-10-30
Profitez d’une soirée mystérieuse à l’occasion d’Halloween.
Veillée contes Halloween à Saint-Dyé-sur-Loire. Ce rendez-vous s’adresse aux petits et grands à travers quelques contes laisser embarquer dans l’imaginaire fantastique. Apéritif d’Halloween à partager à la fin de la veillée. .
Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr
English :
Enjoy a mysterious Halloween evening.
