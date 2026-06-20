Veillée Musicale De feu et Lumière Théâtre La Voyageuse Nancy vendredi 20 novembre 2026.

Nancy

Veillée Musicale De feu et Lumière

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-20 19:30:00

fin : 2026-11-20 20:30:00

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21

Compagnie du Poulpe

Au coin du feu ou sous les étoiles, trois musiciens viennent délivrer une grande fresque musicale des temps oubliés. Ensemble, ils racontent une histoire d’Hommes, de Dieux et de Soleil.

Accompagnées par violoncelle, violon et guitare, leurs voix feront danser les flammes et vous transporteront ailleurs, quand le sacré se mélangeait encore aux hommes.

Passant sans cesse de mélodies très douces, parfois bruitistes, minimalistes, à des éclats lyriques et orchestraux, De Feu et Lumière embarque ses auditeurs dans des tourments de nuits agitées, des instants oniriques et des royaumes de mélancolie sereine.

À partir de 12 ans.

Tarif réduit pour les personnes minima sociaux, chômage, étudiant.e.s et moins de 18 ans.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public

13 .

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

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English :

Compagnie du Poulpe

By the fireside or under the stars, three musicians present a grand musical epic from a bygone era. Together, they tell a story of humans, gods, and the sun.

Accompanied by cello, violin, and guitar, their voices will make the flames dance and transport you to another time, when the sacred still mingled with humanity.

Shifting constantly between very gentle melodies—sometimes noisy, sometimes minimalist— to lyrical and orchestral bursts, De Feu et Lumière takes its listeners on a journey through the turmoil of restless nights, dreamlike moments, and realms of serene melancholy.

Ages 12 and up.

Reduced rates for recipients of minimum social benefits, the unemployed, students, and those under 18.

Venue not wheelchair accessible.

L’événement Veillée Musicale De feu et Lumière Nancy a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY