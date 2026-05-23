Vélo en fête Esplanade Tabarly La Rochelle

La Rochelle

Vélo en fête

Esplanade Tabarly Bassin des Chalutiers La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Réservez votre samedi 30 mai ! A l’occasion du lancement de Mai à Vélo et de l’anniversaire des 50 ans des vélos jaunes (1976-2026), on se met tous en selle !

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle vous invite à une matinée conviviale et festive !

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Esplanade Tabarly Bassin des Chalutiers La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 34 00 communication@agglo-larochelle.fr

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English :

Reserve your Saturday, May 30! To mark the launch of Mai à Vélo and the 50th anniversary of the yellow bicycles (1976-2026), we’re all saddling up!

The Communauté d?Agglomération de La Rochelle invites you to a friendly and festive morning!

L’événement Vélo en fête La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-18 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle