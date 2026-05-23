Vélo en fête Esplanade Tabarly La Rochelle
Vélo en fête Esplanade Tabarly La Rochelle samedi 30 mai 2026.
La Rochelle
Vélo en fête
Esplanade Tabarly Bassin des Chalutiers La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Réservez votre samedi 30 mai ! A l’occasion du lancement de Mai à Vélo et de l’anniversaire des 50 ans des vélos jaunes (1976-2026), on se met tous en selle !
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle vous invite à une matinée conviviale et festive !
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Esplanade Tabarly Bassin des Chalutiers La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 34 00 communication@agglo-larochelle.fr
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English :
Reserve your Saturday, May 30! To mark the launch of Mai à Vélo and the 50th anniversary of the yellow bicycles (1976-2026), we’re all saddling up!
The Communauté d?Agglomération de La Rochelle invites you to a friendly and festive morning!
L’événement Vélo en fête La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-18 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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