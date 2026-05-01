Velociti fête ses 20 ans à Tours en Selle Tours
Velociti fête ses 20 ans à Tours en Selle Tours dimanche 10 mai 2026.
Tours
Velociti fête ses 20 ans à Tours en Selle
Place Anatole France Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
l’Accueil Vélo et Rando Célèbre les 20 ans de Velociti à Tours en Selle le dimanche 10 mai place Anatole France.
Participez en famille à un atelier d’upcycling animé par Co-Hop venez créer des objets à partir de pièces de vélos et repartez avec votre création !
L’Accueil Vélo et Rando vous proposera gratuitement des petites réparations sur vos vélos avant la grande parade (de 13h à 14h), puis des diagnostics tout au long de l’après-midi.
Un stand de maquillage paillettes vous permettra d’êtres parés aux couleurs de Velociti !
Et comme chaque année, de nombreux goodies pourront être remportés en répondant à des questions autour du thème du vélo. .
Place Anatole France Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 33 17 99 velorando@mobilites-touraine.fr
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English :
l?Accueil Vélo et Rando celebrates 20 years of Velociti at Tours en Selle on Sunday May 10 at Place Anatole France.
L’événement Velociti fête ses 20 ans à Tours en Selle Tours a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 37
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