Tours

Velociti fête ses 20 ans à Tours en Selle

Place Anatole France Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

l’Accueil Vélo et Rando Célèbre les 20 ans de Velociti à Tours en Selle le dimanche 10 mai place Anatole France.

Participez en famille à un atelier d’upcycling animé par Co-Hop venez créer des objets à partir de pièces de vélos et repartez avec votre création !

L’Accueil Vélo et Rando vous proposera gratuitement des petites réparations sur vos vélos avant la grande parade (de 13h à 14h), puis des diagnostics tout au long de l’après-midi.

Un stand de maquillage paillettes vous permettra d’êtres parés aux couleurs de Velociti !

Et comme chaque année, de nombreux goodies pourront être remportés en répondant à des questions autour du thème du vélo. .

Place Anatole France Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 33 17 99 velorando@mobilites-touraine.fr

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English :

l?Accueil Vélo et Rando celebrates 20 years of Velociti at Tours en Selle on Sunday May 10 at Place Anatole France.

L’événement Velociti fête ses 20 ans à Tours en Selle Tours a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 37