Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Château au fil des pierres et de l’histoire à Vendôme., RV : local à l’entrée du parc du château, Vendôme

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Château au fil des pierres et de l’histoire à Vendôme. 25 juillet – 22 août RV : local à l’entrée du parc du château Loir-et-Cher

6,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T15:00:00+02:00 – 2026-07-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-22T15:00:00+02:00 – 2026-08-22T16:30:00+02:00

Le guide conférencier agréé par le ministère de la culture vous fait partager ses connaissances et sa passion pour Vendôme. Il connaît toutes les facettes du patrimoine de la ville et vous donne les clefs pour comprendre l’histoire et le développement de la ville au fil des quartiers. La forteresse médiévale, les logis du XVIe au XVIIe siècle, les heurts de l’histoire et une évocation des récents travaux de restauration. Accès exceptionnel à la tourelle de la glacière – en partenariat avec l’association Château de Vendôme Berceau des Bourbon.

RV : local à l’entrée du parc du château 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 77 05 07 »}]

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