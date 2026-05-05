Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les lundis d’art et d’histoire en Octobre, Office de Tourisme de Vendôme, Vendôme

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les lundis d’art et d’histoire en Octobre 5 – 12 octobre Office de Tourisme de Vendôme Loir-et-Cher

5,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T14:30:00+02:00 – 2026-10-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-12T14:30:00+02:00 – 2026-10-12T16:00:00+02:00

Laissez-vous conter Vendôme, ville d’art et d’histoire en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture. Il vous fait partager ses connaissances et sa passion pour Vendôme. Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les lundis d’art et d’histoire en Octobre. Lundi 5 octobre : Vendôme et Chartres – Histoires et personnages croisés, de la légende de fondation à la création de la façade de la Trinité, de l’évêque Thierry de Chartres à l’architecte Jean de Beauce, les contacts furent réguliers entre Vendôme et Chartres. Lundi 12 octobre : Crimes et châtiments – Il y a 230 ans, Vendôme accueillait la Haute Cour de Justice qui jugea des Révolutionnaires. Découvrez, à cette occasion, les affaires criminelles et les décisions de justice qui ont marqué la ville au fil des siècles. 14h30 – Réservations et RDV : Office de tourisme.

Office de Tourisme de Vendôme 47 Rue Poterie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 77 05 07 »}]

Laissez-vous conter Vendôme, ville d’art et d’histoire en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture. Il vous fait partager ses connaissances et sa passion pour Vendôme. Ve