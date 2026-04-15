Vendredi si ça vous dit : Canal Poussière, Faubourg des Musiques, Lille

Vendredi si ça vous dit : Canal Poussière Vendredi 29 mai, 19h00 Faubourg des Musiques Nord

Concert gratuit sur réservation par mail dans la limite des places disponibles à : faubourgdesmusiques@mairie-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T19:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T19:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:30:00+02:00

C’est de la poésie et de l’émotion que propose Canal Poussière pour ce Vendredi Si Ça Vous Dit. David Beausseron, Gaëlle Debra et François Ella-Meyé soutiennent les textes bruts de Christophe Jean qui nous guide le long d’un sentier plongé dans le brouillard.

Faubourg des Musiques 15 Avenue Verhaeren, Lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 03 20 44 89 96 https://www.le-site-de.com/faubourg-des-musiques-ecole-samain-lille_62599.html [{« type »: « email », « value »: « faubourgdesmusiques@mairie-lille.fr »}]

C’est de la poésie et de l’émotion brute que viennent proposer Canal Poussière pour ce Vendredi Si Ça Vous Dit.

Canal Poussière