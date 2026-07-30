VENDREDIS GRATUITS | Contes Musicaux Compagnie Karabistouille Méru

Informations pratiques

Méru

VENDREDIS GRATUITS | Contes Musicaux Compagnie Karabistouille

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07

À la recherche d’un moment de détente et de découverte en famille ? Cet été, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru vous invite à profiter de ses Vendredis Gratuits !

Chaque vendredi après-midi, en plus des spectacles proposés, le musée s’anime avec des visites guidées spontanées, des animations et des démonstrations autour de ses savoir-faire uniques. Une belle occasion de (re)découvrir gratuitement le musée dans une ambiance vivante et conviviale.

Vendredi 7 août, retrouvez la Compagnie Karabistouille, de retour au musée pour un moment chaleureux, drôle et participatif à partager en famille.

À travers ses contes musicaux, la compagnie entraîne petits et grands dans un univers où les histoires font tour à tour rire, frissonner, rêver et réfléchir. Des récits qui s’adressent à tous les publics, des plus jeunes aux plus grands, et à tous ceux qui ont conservé le goût de l’émerveillement et de la découverte.

Au fil des histoires, le public est invité à prendre part à l’aventure chanter, battre le rythme, danser et partager les émotions des personnages. Entre musique, humour, surprises et poésie, chaque conte devient un véritable moment de complicité et de convivialité.

Une parenthèse joyeuse et intergénérationnelle qui célèbre le plaisir de raconter, d’écouter et de vivre ensemble de belles histoires.

Entrée libre et gratuite pour tous.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de L’été culturel , manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.

À la recherche d’un moment de détente et de découverte en famille ? Cet été, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru vous invite à profiter de ses Vendredis Gratuits !

Chaque vendredi après-midi, en plus des spectacles proposés, le musée s’anime avec des visites guidées spontanées, des animations et des démonstrations autour de ses savoir-faire uniques. Une belle occasion de (re)découvrir gratuitement le musée dans une ambiance vivante et conviviale.

Vendredi 7 août, retrouvez la Compagnie Karabistouille, de retour au musée pour un moment chaleureux, drôle et participatif à partager en famille.

À travers ses contes musicaux, la compagnie entraîne petits et grands dans un univers où les histoires font tour à tour rire, frissonner, rêver et réfléchir. Des récits qui s’adressent à tous les publics, des plus jeunes aux plus grands, et à tous ceux qui ont conservé le goût de l’émerveillement et de la découverte.

Au fil des histoires, le public est invité à prendre part à l’aventure chanter, battre le rythme, danser et partager les émotions des personnages. Entre musique, humour, surprises et poésie, chaque conte devient un véritable moment de complicité et de convivialité.

Une parenthèse joyeuse et intergénérationnelle qui célèbre le plaisir de raconter, d’écouter et de vivre ensemble de belles histoires.

Entrée libre et gratuite pour tous.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de L’été culturel , manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 contact@musee-nacre.fr

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English :

Looking for a chance to relax and explore with your family? This summer, the Museum of Mother-of-Pearl and Inlay Art in Méru invites you to take advantage of its Free Fridays!

Every Friday afternoon, in addition to the scheduled shows, the museum comes alive with impromptu guided tours, activities, and demonstrations showcasing its unique crafts. It’s a wonderful opportunity to (re)discover the museum for free in a lively and friendly atmosphere.

On Friday, August 7, join the Karabistouille Company, back at the museum for a warm, funny, and interactive experience to enjoy with the whole family.

Through its musical tales, the troupe transports young and old alike into a world where the stories take turns making you laugh, shiver, dream, and reflect. These stories are for audiences of all ages—from the very youngest to the oldest—and for anyone who has retained a sense of wonder and discovery.

As the stories unfold, the audience is invited to join in the adventure: singing, clapping along to the beat, dancing, and sharing the characters’ emotions. With music, humor, surprises, and poetry, each story becomes a true moment of connection and camaraderie.

A joyful, intergenerational interlude that celebrates the pleasure of telling, listening to, and experiencing beautiful stories together.

Free admission for all.

This project is part of “L’Été culturel,” an event organized by the Ministry of Culture and supported by the Hauts-de-France Regional Directorate of Cultural Affairs.

L’événement VENDREDIS GRATUITS | Contes Musicaux Compagnie Karabistouille Méru a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre