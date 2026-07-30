VENDREDIS GRATUITS | Les Héroïnes racontent Compagnie Les 3 Coups l’Œuvre Méru

Informations pratiques

Méru

VENDREDIS GRATUITS | Les Héroïnes racontent Compagnie Les 3 Coups l’Œuvre

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:15:00

fin : 2026-08-21 16:15:00

Date(s) :

2026-08-21

À la recherche d’un moment de détente et de découverte en famille ? Cet été, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru vous invite à profiter de ses Vendredis Gratuits !

Chaque vendredi après-midi, en plus des spectacles proposés, le musée s’anime avec des visites guidées spontanées, des animations et des démonstrations autour de ses savoir-faire uniques. Une belle occasion de (re)découvrir gratuitement le musée dans une ambiance vivante et conviviale.

– Vendredi 21 août, laissez-vous emporter par LES HÉROÏNES RACONTENT, un moment familial mêlant contes théâtralisés, imagination et créativité, présenté par la Cie les 3 Coups l’Œuvre.

À travers deux grands classiques revisités, deux artistes comédiennes invitent petits et grands à voyager au cœur d’univers riches en émotions. Plongez dans la fantaisie et l’humour d’Alice au pays des merveilles, avec ses rencontres surprenantes et son imaginaire foisonnant, puis découvrez une adaptation sensible et pleine d’espoir de La Petite Fille aux allumettes, le célèbre conte d’Andersen.

Grâce au jeu théâtral, à la narration et à l’interaction avec les enfants, les histoires prennent vie sous leurs yeux et deviennent un véritable moment de partage.

– Pour prolonger cette parenthèse enchantée, les artistes proposent également des ateliers participatifs origami autour des objets et personnages des contes, initiation au théâtre et à l’expression orale, chansons… Autant d’activités pour développer la créativité des enfants et repartir avec un souvenir coloré et festif de cette rencontre.

Un rendez-vous où les histoires se racontent, se vivent et se fabriquent ensemble, dans une ambiance joyeuse et conviviale.

| Entrée libre et gratuite pour tous. |

Ce projet s’inscrit dans le cadre de L’été culturel , manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.

À la recherche d’un moment de détente et de découverte en famille ? Cet été, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru vous invite à profiter de ses Vendredis Gratuits !

Chaque vendredi après-midi, en plus des spectacles proposés, le musée s’anime avec des visites guidées spontanées, des animations et des démonstrations autour de ses savoir-faire uniques. Une belle occasion de (re)découvrir gratuitement le musée dans une ambiance vivante et conviviale.

– Vendredi 21 août, laissez-vous emporter par LES HÉROÏNES RACONTENT, un moment familial mêlant contes théâtralisés, imagination et créativité, présenté par la Cie les 3 Coups l’Œuvre.

À travers deux grands classiques revisités, deux artistes comédiennes invitent petits et grands à voyager au cœur d’univers riches en émotions. Plongez dans la fantaisie et l’humour d’Alice au pays des merveilles, avec ses rencontres surprenantes et son imaginaire foisonnant, puis découvrez une adaptation sensible et pleine d’espoir de La Petite Fille aux allumettes, le célèbre conte d’Andersen.

Grâce au jeu théâtral, à la narration et à l’interaction avec les enfants, les histoires prennent vie sous leurs yeux et deviennent un véritable moment de partage.

– Pour prolonger cette parenthèse enchantée, les artistes proposent également des ateliers participatifs origami autour des objets et personnages des contes, initiation au théâtre et à l’expression orale, chansons… Autant d’activités pour développer la créativité des enfants et repartir avec un souvenir coloré et festif de cette rencontre.

Un rendez-vous où les histoires se racontent, se vivent et se fabriquent ensemble, dans une ambiance joyeuse et conviviale.

| Entrée libre et gratuite pour tous. |

Ce projet s’inscrit dans le cadre de L’été culturel , manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 contact@musee-nacre.fr

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English :

Looking for a chance to relax and explore with your family? This summer, the Museum of Mother-of-Pearl and Inlay Art in Méru invites you to take advantage of its Free Fridays!

Every Friday afternoon, in addition to the scheduled shows, the museum comes alive with impromptu guided tours, activities, and demonstrations showcasing its unique crafts. A wonderful opportunity to (re)discover the museum for free in a lively and friendly atmosphere.

– Friday, August 21: Let yourself be swept away by LES HÉRO%CFNES RACONTENT, a family-friendly event blending theatrical storytelling, imagination, and creativity, presented by the theater company Les 3 Coups l’œuvre.

Through two reimagined classics, two actresses invite young and old alike to journey into worlds rich with emotion. Immerse yourself in the fantasy and humor of *Alice in Wonderland*, with its surprising encounters and vivid imagination, then discover a sensitive and hopeful adaptation of *The Little Match Girl*, Andersen’s famous fairy tale.

Through theatrical performance, storytelling, and interaction with the children, the stories come to life before their eyes and become a truly shared experience.

– To extend this enchanting interlude, the artists also offer participatory workshops: origami featuring objects and characters from the tales, an introduction to theater and public speaking, songs, and more. All these activities help foster children’s creativity and ensure they leave with a colorful and festive memento of this experience.

An event where stories are told, experienced, and created together in a joyful and friendly atmosphere.

| Free admission for everyone. |

This project is part of “L’Été culturel,” an event organized by the Ministry of Culture and supported by the Hauts-de-France Regional Directorate of Cultural Affairs.

L’événement VENDREDIS GRATUITS | Les Héroïnes racontent Compagnie Les 3 Coups l’Œuvre Méru a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre