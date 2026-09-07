Venez à la rencontre d’Ain Généalogie !, Archives départementales De L’ain, Bourg-en-Bresse
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales De L'ain · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Venez à la rencontre d’Ain Généalogie ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Archives départementales De L’ain Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez à la rencontre de l’association Ain généalogie
Posez vos questions, débutez votre arbre généalogique ou découvrez de nouvelles pistes : les bénévoles vous accompagneront dans vos recherches.
Archives départementales De L’ain 3 Bd Paul Valéry, 01000 Bourg-en-Bresse, France Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474321280
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©Département de l’Ain
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