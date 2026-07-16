Venez chanter avec !, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Venez chanter avec ! Mardi 5 janvier 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-05T20:00:00+01:00 – 2027-01-05T21:15:00+01:00

Fin : 2027-01-05T20:00:00+01:00 – 2027-01-05T21:15:00+01:00

Pratiquer | Voix

Pour commencer l’année en chantant, venez donner de la voix avec le Chœur de l’Opéra ou écouter les chanteuses et chanteurs amateurs qui participent au projet ! Avec les répétitions organisées dès l’automne, menées par Salvatore Caputo et son assistant Alexis Duffaure, l’Opéra offre la possibilité à son public de préparer une oeuvre lyrique, en version de concert. Pour la première fois, c’est un opéra qui a été retenu. L’œuvre en un acte de Pietro Mascagni permettra aux participants de se mettre dans la peau d’un choeur de villageois, narrant et commentant les frasques amoureuses d’Alfio et Santuzza.

Programme

Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana

Informations ateliers et réservations :

ATELIERS À L’AUDITORIUM

1| jeudi 24 septembre de 19 h à 21 h

2| vendredi 16 octobre de 19 h à 21 h

3| lundi 9 novembre de 19 h à 21 h

4| vendredi 27 novembre de 19 h à 21 h

5| vendredi 4 décembre de 19 h à 21 h

6| lundi 4 janvier de 18 h à 21 h

—> mardi 5 janvier, 20 h concert « Venez chanter avec ! »

Réservations pour les ateliers exclusivement en ligne :

à partir du jeudi 3 septembre à 13 h

Vous avez un billet pour le concert, vous n’avez pas suivi les ateliers mais vous souhaitez apprendre un extrait de l’oeuvre ?

Rendez-vous en salle une heure avant le début du concert !

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701882-venez-chanter-avec-cavalleria-rusticana »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/pratiquer-voix-venez-chanter-avec-85851 »}]

Cavalleria Rusticana