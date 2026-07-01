Venez découvrir la Banque de France à La Rochelle, Banque de France, La Rochelle
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · La Rochelle
Informations pratiques
Venez découvrir la Banque de France à La Rochelle Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Banque de France Charente-Maritime
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite du site historique de la Banque de France, présentation de ses activités et temps d’échange avec les participants.
Banque de France 22 rue réaumur, 17000 la Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 51 48 02 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-banque-de-france-la-rochelle-19092026 »}] Institution de la République la Banque de France est au cœur des territoires, au service des entreprises, des particuliers et des collectivités territoriales. pas d’accès PMR.
Visite du site historique de la Banque de France, présentation des activités, échanges avec les participants
©Banque de France
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