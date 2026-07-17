Venez découvrir la Banque de France à Nancy !, Banque de France de Nancy, Nancy

Informations pratiques

Venez découvrir la Banque de France à Nancy ! Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 Banque de France de Nancy Meurthe-et-Moselle

Durée de la visite : 1h. Présentation d’une pièce d’identité valide et inspection des sacs. Merci de vous présenter 10 min avant l’horaire indiqué sur votre billet. Malheureusement, pas d’accès PMR ni poussettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Venez visiter les locaux historiques de la Banque de France de Nancy à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Pour la dernière fois avant son déménagement début 2027 dans de nouveaux locaux toujours situés à Nancy, la Banque de France ouvre exceptionnellement ses portes au public. Participez à une visite guidée, suivie d’un temps d’échange sur l’histoire et les missions de cette institution bicentenaire avec celles et ceux qui la font vivre au quotidien.

Des stands thématiques et des ateliers vous seront proposés tout au long de la visite, animés par des agents Banque de France.

Cet événement s’inscrit dans une démarche nationale de dialogue et de transparence, « ensemble, dialoguons ! », afin de rendre l’économie plus claire et accessible, dans la continuité des vidéos « Ensemble, dialoguons » que vous pouvez visionner en replay via ce lien : https://www.banque-france.fr/fr/ensemble-dialoguons

Banque de France de Nancy 2 rue Chanzy, 54000 Nancy Nancy 54100 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est 3414 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/banque-de-france-nancy-journee-europeenne-du-patrimoine »}] [{« link »: « https://www.banque-france.fr/fr/ensemble-dialoguons »}] Institution de la République indépendante de l’État, la Banque de France est depuis plus de deux siècles la gardienne de la monnaie et du système financier. Acteur de référence de notre système économique et financier, la Banque de France assure des missions de service public et d’intérêt général au profit des acteurs publics ou privés.

Venez visiter les locaux historiques de la Banque de France de Nancy à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

©Banque de France