Venez découvrir la Banque de France d’Avignon, Banque de France d’Avignon, Avignon

Informations pratiques

Venez découvrir la Banque de France d’Avignon Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France d’Avignon Vaucluse

Inscription obligatoire et gratuite – Limité à 20 participants par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez les coulisses de la Banque de France à la nouvelle succursale d’Avignon lors des Journées du Patrimoine !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, notre succursale vous ouvre ses portes pour une immersion au cœur de son histoire, de ses missions et de ses métiers.

Au programme :

– Immersion dans l’histoire de la Banque de France

Institution de la République indépendante de l’État, la Banque de France est depuis plus de deux siècles la gardienne de la monnaie et du système financier.

– Les missions d’aujourd’hui et de demain

Acteur de référence de notre système économique et financier, la Banque de France assure des missions de service public et d’intérêt général au profit de l’État, des entreprises, des particuliers et des banques.

– Parcours découverte des services

Rencontrez les équipes de différents pôles :

• Particuliers : comment nous accompagnons les citoyens au quotidien

• Entreprises : accompagnement, diagnostic financier, données sectorielles, médiation du crédit

• EDUCFI : l’éducation financière pour tous, un engagement citoyen

Pourquoi venir ?

• Pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France dans la société

• Pour échanger avec nos collaborateurs passionnés

• Pour vivre un moment de culture et de pédagogie

Entrée gratuite sur inscription et présentation d’une pièce d’identité

Tout public

Banque de France d’Avignon 406 Route de l’Aérodrome 84908 AVIGNON Avignon 84916 Quartier Agroparc Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/venez-decouvrir-la-banque-de-france-davignon-19-septembre-2026?_gl=1*uzkp9y*_gcl_au*NzIzMjk3ODg0LjE3ODQxOTIxMTMuNDY5NzMwNTQ1LjE3ODQxOTIxMzcuMTc4NDE5MjE0Mg..*_ga*MTk2Mzc3MTYxOS4xNzUwOTI3NTkx*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODQxOTIxMjEkbzIwJGcxJHQxNzg0MTkzMDk5JGo2MCRsMCRoMTk3NDc1MzE0 »}] Pas de parking

Découvrez les coulisses de la Banque de France à la nouvelle succursale d’Avignon lors des Journées du Patrimoine !

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