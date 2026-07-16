Venez découvrir la soucoupe d’Amiens !, UniLaSalle Amiens, Amiens

Informations pratiques

Venez découvrir la soucoupe d’Amiens ! 19 et 20 septembre UniLaSalle Amiens Somme

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Ceci est une soucoupe, mais c’est surtout une école d’ingénieur…

Visitez UniLaSalle Amiens (ESIEE-Amiens) et découvrez la soucoupe

La soucoupe, bien connue des amiénois, abrite une école d’ingénieurs en numérique et énergie qui diplôme près de 140 ingénieurs par an.

Bâtiment bien connu des amiénois, qui atitre les touristes curieux, UniLaSalle Amiens (ESIEE-Amiens) a été construite il y a 30 ans, le long de la Somme.

A deux pas du quartier Saint Leu et du centre ville, les architectes Dubus et Lott remplacent la friche industrielle de l’îlot des teinturiers par d’harmonieux volumes blancs au bord de la Somme.

UniLaSalle Amiens 14 quai de la somme 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Ceci est une soucoupe, mais c’est surtout une école d’ingénieur…

©UniLaSalle Amiens