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Venez découvrir la soucoupe d’Amiens !, UniLaSalle Amiens, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · UniLaSalle Amiens · Amiens

Venez découvrir la soucoupe d’Amiens !, UniLaSalle Amiens, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
UniLaSalle Amiens
Adresse
14 quai de la somme 80000 Amiens
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Tarif
gratuit

Venez découvrir la soucoupe d’Amiens ! 19 et 20 septembre UniLaSalle Amiens Somme

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Ceci est une soucoupe, mais c’est surtout une école d’ingénieur…
Visitez UniLaSalle Amiens (ESIEE-Amiens) et découvrez la soucoupe
La soucoupe, bien connue des amiénois, abrite une école d’ingénieurs en numérique et énergie qui diplôme près de 140 ingénieurs par an.
Bâtiment bien connu des amiénois, qui atitre les touristes curieux, UniLaSalle Amiens (ESIEE-Amiens) a été construite il y a 30 ans, le long de la Somme.
A deux pas du quartier Saint Leu et du centre ville, les architectes Dubus et Lott remplacent la friche industrielle de l’îlot des teinturiers par d’harmonieux volumes blancs au bord de la Somme.

UniLaSalle Amiens 14 quai de la somme 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
Ceci est une soucoupe, mais c’est surtout une école d’ingénieur…

©UniLaSalle Amiens

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