Venez découvrir les collections du Musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris

Informations pratiques

Venez découvrir les collections du Musée de l’Homme ! 19 et 20 septembre Musée de l’homme Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Tout un week-end pour découvrir gratuitement les fabuleuses collections permanentes du Musée de l’Homme !

https://www.museedelhomme.fr/fr/galerie-de-l-homme

Musée de l’homme 17 Place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75116 Paris, France Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France http://www.museedelhomme.fr/ [{« link »: « https://www.museedelhomme.fr/fr/galerie-de-l-homme »}]

Tout un week-end pour découvrir gratuitement les fabuleuses collections permanentes du Musée de l’Homme !

© MNHN – Jean-Christophe Domenech