Venez découvrir les collections du Musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'homme · Paris
Informations pratiques
Venez découvrir les collections du Musée de l’Homme ! 19 et 20 septembre Musée de l’homme Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Tout un week-end pour découvrir gratuitement les fabuleuses collections permanentes du Musée de l’Homme !
https://www.museedelhomme.fr/fr/galerie-de-l-homme
Musée de l’homme 17 Place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75116 Paris, France Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France http://www.museedelhomme.fr/ [{« link »: « https://www.museedelhomme.fr/fr/galerie-de-l-homme »}]
Tout un week-end pour découvrir gratuitement les fabuleuses collections permanentes du Musée de l’Homme !
© MNHN – Jean-Christophe Domenech
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