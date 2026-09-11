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Venez découvrir les collections du Musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'homme · Paris

Venez découvrir les collections du Musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de l'homme
Adresse
17 Place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75116 Paris, France
Ville
75116 Paris
Département
Paris

Venez découvrir les collections du Musée de l’Homme ! 19 et 20 septembre Musée de l’homme Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Tout un week-end pour découvrir gratuitement les fabuleuses collections permanentes du Musée de l’Homme !
https://www.museedelhomme.fr/fr/galerie-de-l-homme

Musée de l’homme 17 Place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75116 Paris, France Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France http://www.museedelhomme.fr/ [{« link »: « https://www.museedelhomme.fr/fr/galerie-de-l-homme »}]
Tout un week-end pour découvrir gratuitement les fabuleuses collections permanentes du Musée de l’Homme !

© MNHN – Jean-Christophe Domenech

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