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AGENDA · Orsay

Venez rencontrer le DAAD France – l’Office allemand d’échanges universitaires !, Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre, Orsay

mardi 13 octobre 2026 · Institut Pascal Paris-Saclay - Grand Amphithéâtre · Orsay

Venez rencontrer le DAAD France – l’Office allemand d’échanges universitaires !, Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre, Orsay

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Institut Pascal Paris-Saclay - Grand Amphithéâtre
Adresse
Bâtiment Pascal 530 - rue André Rivière - Orsay
Ville
91400 Orsay
Département
Essonne
Tarif
sur inscriptions - places limitées

Venez rencontrer le DAAD France – l’Office allemand d’échanges universitaires ! Mardi 13 octobre, 10h00 Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre Essonne

sur inscriptions – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T10:00:00+02:00 – 2026-10-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T10:00:00+02:00 – 2026-10-13T12:00:00+02:00

AU PROGRAMME :

  • Mot de bienvenue de la Vice-Présidence et chiffres clé des relations internationales entre UPSaclay et l’Allemagne (cartographie des collaborations avec l’Allemagne).
  • Présentation du DAAD France
  • Présentation des programmes de financement du DAAD par la directrice du bureau Parisien, Mme. Ursula Egyptien, et la responsable du réseau alumni français, Mme. Janine Wenk.
  • Deux témoignages d’anciens lauréats français d’une bourse DAAD pour un séjour en Allemagne
  • Séance questions/réponses

Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre Bâtiment Pascal 530 – rue André Rivière – Orsay Orsay 91400 Corbeville Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/mJhpp8myYM »}]
Présentation du DAAD, de leurs bourses (études & recherche), témoignages d’alumni et échanges

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