Venez rencontrer le DAAD France – l’Office allemand d’échanges universitaires !, Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre, Orsay
mardi 13 octobre 2026 · Institut Pascal Paris-Saclay - Grand Amphithéâtre · Orsay
Informations pratiques
Venez rencontrer le DAAD France – l’Office allemand d’échanges universitaires ! Mardi 13 octobre, 10h00 Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre Essonne
sur inscriptions – places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T10:00:00+02:00 – 2026-10-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T10:00:00+02:00 – 2026-10-13T12:00:00+02:00
AU PROGRAMME :
- Mot de bienvenue de la Vice-Présidence et chiffres clé des relations internationales entre UPSaclay et l’Allemagne (cartographie des collaborations avec l’Allemagne).
- Présentation du DAAD France
- Présentation des programmes de financement du DAAD par la directrice du bureau Parisien, Mme. Ursula Egyptien, et la responsable du réseau alumni français, Mme. Janine Wenk.
- Deux témoignages d’anciens lauréats français d’une bourse DAAD pour un séjour en Allemagne
- Séance questions/réponses
Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre Bâtiment Pascal 530 – rue André Rivière – Orsay Orsay 91400 Corbeville Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/mJhpp8myYM »}]
Présentation du DAAD, de leurs bourses (études & recherche), témoignages d’alumni et échanges
À voir aussi à Orsay (Essonne)
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- Visite libre du Verger René Nozeran, Verger René Nozeran, Orsay 19 septembre 2026
- Visite du musée de la lumière et de la matière – Anneau de Collisions d’Orsay, Musée Sciences ACO, Orsay 19 septembre 2026
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