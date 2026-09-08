Venez rencontrer le DAAD France – l’Office allemand d’échanges universitaires !, Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre, Orsay

Informations pratiques

Venez rencontrer le DAAD France – l’Office allemand d’échanges universitaires ! Mardi 13 octobre, 10h00 Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre Essonne

sur inscriptions – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T10:00:00+02:00 – 2026-10-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T10:00:00+02:00 – 2026-10-13T12:00:00+02:00

AU PROGRAMME :

Mot de bienvenue de la Vice-Présidence et chiffres clé des relations internationales entre UPSaclay et l’Allemagne (cartographie des collaborations avec l’Allemagne).

Présentation du DAAD France

Présentation des programmes de financement du DAAD par la directrice du bureau Parisien, Mme. Ursula Egyptien, et la responsable du réseau alumni français, Mme. Janine Wenk.

Deux témoignages d’anciens lauréats français d’une bourse DAAD pour un séjour en Allemagne

Séance questions/réponses

Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre Bâtiment Pascal 530 – rue André Rivière – Orsay Orsay 91400 Corbeville Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/mJhpp8myYM »}]

Présentation du DAAD, de leurs bourses (études & recherche), témoignages d’alumni et échanges