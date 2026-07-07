Venez tester la tablette géante tout l’été Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais
mardi 7 juillet 2026 · Médiathèque intercommunale Les Voyageurs · Mareuil-sur-Lay-Dissais
Informations pratiques
Mareuil-sur-Lay-Dissais
Venez tester la tablette géante tout l’été
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20 2026-08-27
Les enfants et leur famille sont invités à découvrir des applis jeux de dessin, de réflexion, de plateforme, d’exploration, de construction, et même des histoires interactives !
Pour une approche accompagnée du numérique et en famille.
Pour les enfants de 4 à 12 ans.
Sur inscription.
Juillet Tous les mardis et jeudis, de 10h à 12h (sauf le 14)
Août Tous les jeudis, de 10h à 12h (sauf le 13) .
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Venez tester la tablette géante tout l’été Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
À voir aussi à Mareuil-sur-Lay-Dissais (Vendée)
- Les Nuits de la Lecture, Soirée réconfortante et poétique Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais 8 juillet 2026
- Brico-petits (lecture et bricolage) Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais 9 juillet 2026
- Visite des jardins aromatiques, médicinales et potagers Mareuil-sur-Lay-Dissais 10 juillet 2026
- Marché des Arts du feu Ancienne église Notre-Dame Mareuil-sur-Lay-Dissais 11 juillet 2026
- Lectures en terrasse Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais 16 juillet 2026