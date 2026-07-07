Venez tester la tablette géante tout l’été Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Informations pratiques

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Venez tester la tablette géante tout l’été

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20 2026-08-27

Les enfants et leur famille sont invités à découvrir des applis jeux de dessin, de réflexion, de plateforme, d’exploration, de construction, et même des histoires interactives !

Pour une approche accompagnée du numérique et en famille.

Pour les enfants de 4 à 12 ans.

Sur inscription.

Juillet Tous les mardis et jeudis, de 10h à 12h (sauf le 14)

Août Tous les jeudis, de 10h à 12h (sauf le 13) .

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr

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English :

L’événement Venez tester la tablette géante tout l’été Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud