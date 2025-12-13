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AGENDA · Messimy-sur-Saône

Vente de choucroute Messimy-sur-Saône

samedi 14 novembre 2026 · Messimy-sur-Saône

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Adresse
Halle
Ville
01480 Messimy-sur-Saône
Département
Ain
Tarif

Messimy-sur-Saône

Vente de choucroute

Halle Messimy-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Venez goûter la choucroute !
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Halle Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 37 78 92  leschanteursduvaldematre@gmail.com

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English :

Come and taste the sauerkraut!

L’événement Vente de choucroute Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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