Vente de saucisson et de lard au gêne Messimy-sur-Saône
samedi 3 octobre 2026 · Messimy-sur-Saône
Informations pratiques
Messimy-sur-Saône
Vente de saucisson et de lard au gêne
Halle Messimy-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez déguster et acheter les saucissons et lards au gêne vendus par la classe en 0 & 5 de Messimy-sur-Saône.
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Halle Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes classe0et5messimy@gmail.com
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English : Vente de saucisson au gêne
Come and taste and buy the sausages and bacon sold by Messimy-sur-Saône’s Class 0 & 5.
L’événement Vente de saucisson et de lard au gêne Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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