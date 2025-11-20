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AGENDA · Messimy-sur-Saône

Vente de saucisson et de lard au gêne Messimy-sur-Saône

samedi 3 octobre 2026 · Messimy-sur-Saône

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Adresse
Halle
Ville
01480 Messimy-sur-Saône
Département
Ain
Tarif

Messimy-sur-Saône

Vente de saucisson et de lard au gêne

Halle Messimy-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Venez déguster et acheter les saucissons et lards au gêne vendus par la classe en 0 & 5 de Messimy-sur-Saône.
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Halle Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   classe0et5messimy@gmail.com

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English : Vente de saucisson au gêne

Come and taste and buy the sausages and bacon sold by Messimy-sur-Saône’s Class 0 & 5.

L’événement Vente de saucisson et de lard au gêne Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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