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Vente de livres Bibliothèque municipale Saint-Fargeau

mercredi 8 juillet 2026 · Bibliothèque municipale · Saint-Fargeau

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
5 Rue Calmette Guérin
Ville
89170 Saint-Fargeau
Département
Yonne
Tarif
0.5 0.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Fargeau

Vente de livres

Bibliothèque municipale 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 0.5 – 0.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Vente de livres et jeux au profit de l’association de la bibliothèque Les Accros de la Culture et des Jeux .
Livres et jeux de 50 cts à 2 €.
Ouvertures aux horaires de la bibliothèque.   .

Bibliothèque municipale 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 74 15  bibliotheque@saint-fargeau.fr

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English : Vente de livres

L’événement Vente de livres Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-06-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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