Vente de livres Bibliothèque municipale Saint-Fargeau

Informations pratiques

Saint-Fargeau

Vente de livres

Bibliothèque municipale 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 0.5 – 0.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Vente de livres et jeux au profit de l’association de la bibliothèque Les Accros de la Culture et des Jeux .

Livres et jeux de 50 cts à 2 €.

Ouvertures aux horaires de la bibliothèque. .

Bibliothèque municipale 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 74 15 bibliotheque@saint-fargeau.fr

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English : Vente de livres

L’événement Vente de livres Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-06-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !