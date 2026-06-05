Vente de livres Bibliothèque municipale Saint-Fargeau
mercredi 8 juillet 2026 · Bibliothèque municipale · Saint-Fargeau
Informations pratiques
Saint-Fargeau
Vente de livres
Bibliothèque municipale 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau Yonne
Tarif : 0.5 – 0.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Vente de livres et jeux au profit de l’association de la bibliothèque Les Accros de la Culture et des Jeux .
Livres et jeux de 50 cts à 2 €.
Ouvertures aux horaires de la bibliothèque. .
Bibliothèque municipale 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 74 15 bibliotheque@saint-fargeau.fr
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English : Vente de livres
L’événement Vente de livres Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-06-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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