Vente de Porcelaine Bernardaud Parc des Expositions Limoges

Informations pratiques

Limoges

Vente de Porcelaine Bernardaud

Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 09:00:00

fin : 2026-11-01 18:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Vente au poids de porcelaine Bernardaud ! Composez votre service à prix doux avec des pièces d’exception assiettes, tasses, plats… Un bon plan pour s’offrir l’élégance de la porcelaine de Limoges. .

Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente de Porcelaine Bernardaud

L’événement Vente de Porcelaine Bernardaud Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole