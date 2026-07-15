Vente de Porcelaine Bernardaud Parc des Expositions Limoges
jeudi 29 octobre 2026 · Parc des Expositions · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Vente de Porcelaine Bernardaud
Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 09:00:00
fin : 2026-11-01 18:30:00
Date(s) :
2026-10-29
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Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Vente de Porcelaine Bernardaud
L’événement Vente de Porcelaine Bernardaud Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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