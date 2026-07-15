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Vente de Porcelaine Bernardaud Parc des Expositions Limoges

jeudi 29 octobre 2026 · Parc des Expositions · Limoges

Vente de Porcelaine Bernardaud Parc des Expositions Limoges

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Parc des Expositions
Adresse
Boulevard Robert Schuman
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Vente de Porcelaine Bernardaud

Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 09:00:00
fin : 2026-11-01 18:30:00

Date(s) :
2026-10-29

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Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Vente de Porcelaine Bernardaud

L’événement Vente de Porcelaine Bernardaud Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole

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