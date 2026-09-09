AGENDA · Montceaux
Vente de sapins Montceaux
samedi 5 décembre 2026 · Montceaux
Informations pratiques
Montceaux
Vente de sapins
Aire de loisirs Montceaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Le Sou des écoles de Montceaux organise sa traditionnelle vente de sapins.
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Aire de loisirs Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 28 18 02 soudesecolesmontceaux@gmail.com
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English :
The Sou des écoles de Montceaux organizes its traditional Christmas tree sale.
L’événement Vente de sapins Montceaux a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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