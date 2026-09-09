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AGENDA · Montceaux

Vente de sapins Montceaux

samedi 5 décembre 2026 · Montceaux

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Adresse
Aire de loisirs
Ville
01090 Montceaux
Département
Ain
Tarif

Montceaux

Vente de sapins

Aire de loisirs Montceaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Le Sou des écoles de Montceaux organise sa traditionnelle vente de sapins.
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Aire de loisirs Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 28 18 02  soudesecolesmontceaux@gmail.com

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English :

The Sou des écoles de Montceaux organizes its traditional Christmas tree sale.

L’événement Vente de sapins Montceaux a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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