Informations pratiques

✨ VENTE SPÉCIALE « BEAUX LIVRES » ✨

Rendez-vous le samedi 26 septembre 2026 pour une nouvelle vente spéciale dans notre librairie de Saint-Blaise !

Amoureux de culture et de belles découvertes, cette journée est pour vous !

Livres d’art, d’histoire, de photographie, romans, BD… et bien d’autres trésors culturels vous attendront à prix solidaires.

L’occasion parfaite de dénicher de beaux ouvrages, de se faire plaisir ou de trouver une idée cadeau tout en favorisant le réemploi et l’accès à la culture.

Librairie de Saint-Blaise

70 rue de Paris, 75020 Paris

10h–13h / 14h–19h

On vous attend nombreux !

Évènement gratuit

Une vente spéciale avec une belle sélection de romans littéraires, essais et beaux ouvrages, dans une démarche de transmission et d’accès à la culture pour tout(e)s.

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00

Librairie de Saint-Blaise 70, Rue de Saint-Blaise 75020 Paris



Afficher la carte du lieu Librairie de Saint-Blaise et trouvez le meilleur itinéraire

