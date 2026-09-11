UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Vente spéciale « Beaux Livres » Librairie de Saint-Blaise Paris

samedi 26 septembre 2026 · Librairie de Saint-Blaise · Paris

Vente spéciale « Beaux Livres » Librairie de Saint-Blaise Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Librairie de Saint-Blaise
Adresse
70, Rue de Saint-Blaise
Ville
75020 Paris
Département
Paris

VENTE SPÉCIALE « BEAUX LIVRES »

Rendez-vous le samedi 26 septembre 2026 pour une nouvelle vente spéciale dans notre librairie de Saint-Blaise !

Amoureux de culture et de belles découvertes, cette journée est pour vous !

Livres d’art, d’histoire, de photographie, romans, BD… et bien d’autres trésors culturels vous attendront à prix solidaires.

L’occasion parfaite de dénicher de beaux ouvrages, de se faire plaisir ou de trouver une idée cadeau tout en favorisant le réemploi et l’accès à la culture.

Librairie de Saint-Blaise
70 rue de Paris, 75020 Paris

10h–13h / 14h–19h

On vous attend nombreux !

Évènement gratuit

Une vente spéciale avec une belle sélection de romans littéraires, essais et beaux ouvrages, dans une démarche de transmission et d’accès à la culture pour tout(e)s.
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00

Librairie de Saint-Blaise 70, Rue de Saint-Blaise  75020 Paris


Afficher la carte du lieu Librairie de Saint-Blaise et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)