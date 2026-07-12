Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Vérino

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-06 20:30:00

fin : 2027-05-06 21:45:00

Date(s) :

2027-05-06

Humour

Vif et percutant, Vérino fait le point sur notre époque, ses contradictions, les nôtres… et c’est drôlement décomplexant !

Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec FOCUS , l’humoriste aux 150 millions de vues sur Youtube vous présente son nouveau spectacle, Rodéo.

Incisif, taquin, engagé, Vérino explore la complexité des tensions qui nous habitent. L’humoriste aborde les questions cruciales avec une générosité, une décontraction et un sens du récit qui font mouche.

Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.

Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.

On fait du rodéo.

Avec une rythmique bien à lui, entre texte écrit et improvisation, Vérino promet une soirée aussi percutante qu’hilarante !

Durée 1h15 I Conseillé à partir de 12 ans

Placement libre assis

Tarif A

Plein tarif (hors abonnement) 38€

Tarif partenaires (hors abonnement) 34€

Tarif réduit (hors abonnement) 28€

Abonnés tout public 33€

Abonnés tarif réduit 26€ .

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

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English :

L’événement Vérino Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin