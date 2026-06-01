Verino, Théâtre Fémina, Bordeaux

Verino 19 et 20 juin Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00

Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.

Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque. Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.

On fait du rodéo.

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/evenement/verino »}]

Rodeo humour