Verino, Théâtre Fémina, Bordeaux
Verino, Théâtre Fémina, Bordeaux vendredi 19 juin 2026.
Verino 19 et 20 juin Théâtre Fémina Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00
Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.
Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque. Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.
On fait du rodéo.
Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/evenement/verino »}]
Rodeo humour
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026