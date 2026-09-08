Vérino, Théâtre Municipal de Béthune, Béthune

Informations pratiques

Vérino Vendredi 16 octobre, 20h00 Théâtre Municipal de Béthune Pas-de-Calais

CATEGORIE 1 : 44,00 €

CATEGORIE 1 STRAPONTIN : 44,00 €

CATEGORIE 2 : 39,00 €

CATEGORIE 2 STRAPONTIN : 39,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Vérino en spectacle au Théâtrre Municipal de Béthune le 16 octobre 2026.

Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.

Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.

Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.

On fait du rodéo.

Le saviez-vous?

Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec “FOCUS”, l’humoriste aux 150 millions de vues sur Youtube vous présente son nouveau spectacle, “RODÉO”.

Et en bonus, tous les vendredis, le tournage en public de ses vidéo “Dis Donc Internet”.

Théâtre Municipal de Béthune Boulevard Victor Hugo, 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/64732 »}]

Vérino en spectacle au Théâtrre Municipal de Béthune le 16 octobre 2026 Vérino spectacle

Vérino