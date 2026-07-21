Vérité et responsabilité face au nazisme Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
dimanche 29 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy
Informations pratiques
Que devient la pensée lorsqu’elle se met au service de l’idéologie ? Comment des philosophes, des universitaires et des intellectuels ont‑ils pu contribuer à la légitimation du nazisme ? À travers le cas de Heidegger et, plus largement, celui des élites allemandes, cette rencontre explorera les mécanismes intellectuels, politiques et culturels qui ont accompagné l’essor du national-socialisme. L’étude de cette période peut-elle éclairer certains enjeux contemporains ? Dans quelle mesure ces mécanismes résonnent-ils encore aujourd’hui ? C’est notre rapport à la vérité, à la responsabilité intellectuelle et à l’éthique que nous proposons d’interroger.
En présence d’Emmanuel Faye, philosophe et professeur émérite à l’université de Rouen Normandie, et AlexanderNeumann, sociologue, chercheur et professeur à l’université de Paris 8.
Animée par EduardoCastillo
Dans le cadre de la Nuit de la philosophie
Le dimanche 29 novembre 2026
de 16h15 à 18h15
gratuit
NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-29T17:15:00+01:00
fin : 2026-11-29T19:15:00+01:00
Date(s) : 2026-11-29T16:15:00+02:00_2026-11-29T18:15:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-2026-colporteur +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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