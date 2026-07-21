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Vérité et responsabilité face au nazisme Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 29 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Vérité et responsabilité face au nazisme Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah de Drancy
Adresse
110-112, avenue Jean Jaurès
Ville
93700 Drancy
Département
Paris
Tarif
<p>  NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ<br>13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris<br>17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris<br>Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.  </p><p></p>

Que devient la pensée lorsqu’elle se met au service de l’idéologie ? Comment des philosophes, des universitaires et des intellectuels ont‑ils pu contribuer à la légitimation du nazisme ? À travers le cas de Heidegger et, plus largement, celui des élites allemandes, cette rencontre explorera les mécanismes intellectuels, politiques et culturels qui ont accompagné l’essor du national-socialisme. L’étude de cette période peut-elle éclairer certains enjeux contemporains ? Dans quelle mesure ces mécanismes résonnent-ils encore aujourd’hui ? C’est notre rapport à la vérité, à la responsabilité intellectuelle et à l’éthique que nous proposons d’interroger.

En présence d’Emmanuel Faye, philosophe et professeur émérite à l’université de Rouen Normandie, et AlexanderNeumann, sociologue, chercheur et professeur à l’université de Paris 8.

Animée par EduardoCastillo

Réserver

Dans le cadre de la Nuit de la philosophie
Le dimanche 29 novembre 2026
de 16h15 à 18h15
gratuit

  NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.  

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-29T17:15:00+01:00
fin : 2026-11-29T19:15:00+01:00
Date(s) : 2026-11-29T16:15:00+02:00_2026-11-29T18:15:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès  93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-2026-colporteur +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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