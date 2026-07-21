Vérité et responsabilité face au nazisme Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Que devient la pensée lorsqu’elle se met au service de l’idéologie ? Comment des philosophes, des universitaires et des intellectuels ont‑ils pu contribuer à la légitimation du nazisme ? À travers le cas de Heidegger et, plus largement, celui des élites allemandes, cette rencontre explorera les mécanismes intellectuels, politiques et culturels qui ont accompagné l’essor du national-socialisme. L’étude de cette période peut-elle éclairer certains enjeux contemporains ? Dans quelle mesure ces mécanismes résonnent-ils encore aujourd’hui ? C’est notre rapport à la vérité, à la responsabilité intellectuelle et à l’éthique que nous proposons d’interroger.

En présence d’Emmanuel Faye, philosophe et professeur émérite à l’université de Rouen Normandie, et AlexanderNeumann, sociologue, chercheur et professeur à l’université de Paris 8.

Animée par EduardoCastillo

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Dans le cadre de la Nuit de la philosophie

Le dimanche 29 novembre 2026

de 16h15 à 18h15

gratuit

NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ

13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-29T17:15:00+01:00

fin : 2026-11-29T19:15:00+01:00

Date(s) : 2026-11-29T16:15:00+02:00_2026-11-29T18:15:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-2026-colporteur +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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