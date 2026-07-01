Vernissage de l’exposition Choisir les fleurs, de Corinne Bretel Musée d’art et d’histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît

Informations pratiques

Villiers-Saint-Benoît

Vernissage de l’exposition Choisir les fleurs, de Corinne Bretel

Musée d’art et d’histoire de Puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Vernissage de l’exposition de l’artiste plasticienne Corinne Bretel prendra place cet été au sein du Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye. Elle y présentera un florilège d’observations naturelles à différentes échelles, une sélection d’œuvres.

Flos, floris, legere cueillir, choisir, lire. Choisir les fleurs, plus que jamais, non pas pour détourner les yeux, mais pour ne pas perdre la capacité de voir. .

Musée d’art et d’histoire de Puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 73 05 mah.villierssaintbenoit@orange.fr

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English : Vernissage de l’exposition Choisir les fleurs, de Corinne Bretel

L’événement Vernissage de l’exposition Choisir les fleurs, de Corinne Bretel Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-07-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !