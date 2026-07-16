Vernissage de l’exposition « Construire un livre : un projet photographique », ENSA Paris-la Villette, Paris

Informations pratiques

Vernissage de l’exposition « Construire un livre : un projet photographique » Mardi 15 septembre, 18h00 ENSA Paris-la Villette Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T18:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T18:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

L’événement sera introduit par Anne D’Orazio, directrice de l’établissement, et suivi d’une présentation de l’exposition par le commissaire Hervé Jézéquel, chef du Pôle Image.

Dans son parcours universitaire en architecture, l’étudiant se voit offrir l’opportunité de découvrir et de s’initier à la photographie en développant des idées et des pratiques qui sont l’essence même du médium : la technique argentique, la production d’un récit et la construction d’un livre. Il observe, développe son point de vue et témoigne de sa condition d’étudiant – citoyen et futur architecte. Outre l’apprentissage technique du médium, ce projet pédagogique permet aux étudiants de réaliser un projet photographique personnel. C’est l’enjeu de plusieurs apprentissages, celui d’un regard, d’un regard sur soi, sur l’autre ou l’ailleurs. Ce type d’enseignement dans le cadre de leurs études d’architecture leur offre la possibilité de déjouer les codes d’une photographie toujours plus iconique et « déréalisante ».

L’exposition « Construire un livre. Un projet photographique » présente des travaux d’une centaine d’étudiants à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-la Villette, réalisés entre 2010 et 2025 dans le cadre d’un cours de photographie donné en cycle Master. Leurs travaux prennent la forme d’un livre, produit en auto-édition et complété de tirages photographiques argentiques et/ou numériques. En moyenne, 80 tirages photographiques ont été refaits au Pôle Image de l’ENSAPLV, et environ 100 livres seront présentés.

L’exposition est construite autour de six thématiques : « l’architecture et la ville », « le quotidien de l’étudiant », « le rapport à l’intimité, au corps et au genre », « l’abstraction », « le paysage » et « l’ailleurs ».

ENSA Paris-la Villette 144 avenue de flandre Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 01 44 65 23 00 https://paris-lavillette.archi.fr/ L’École nationale supérieure d’architecture de Paris-la Villette (ENSAPLV) forme des acteurs professionnels de l’architecture et de l’aménagement, aptes à relever les enjeux sociétaux et environnementaux, avec une attention particulière portée aux mondes urbains.

Depuis sa création en 1969 sous le nom d’UP6, elle encourage la diversité des métiers et des approches en architecture. Son offre pédagogique inclut des formations initiales, continues et en apprentissage.

L’enseignement, fondé sur une ouverture aux sciences humaines et aux arts plastiques, est dispensé par une équipe pluridisciplinaire. La recherche, intégrée à l’école, joue un rôle central dans l’évolution des pratiques architecturales en France et à l’international. Grâce à des partenariats avec une centaine d’établissements répartis dans 50 pays, l’ENSAPLV développe une forte dimension internationale.

Établissement public administratif placé sous la tutelle conjointe des ministères de la Culture et de l’Enseignement supérieur, l’ENSAPLV est aujourd’hui la plus grande des 21 écoles publiques d’architecture en France. Métro 7, arrêt Corentin Cariou

RER E, arrêt Rosa Parks

L’événement sera introduit par Anne D’Orazio, directrice de l’établissement, et suivi d’une présentation de l’exposition par le commissaire Hervé Jézéquel, chef du Pôle Image.

© Hervé Jézéquel