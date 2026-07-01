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Vernissage de l’exposition « Échos de la Sirène », Le Pavillon de la Sirène, Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Vernissage de l’exposition « Échos de la Sirène », Le Pavillon de la Sirène, Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau 75014 Paris
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
Gratuit

Vernissage de l’exposition « Échos de la Sirène » Vendredi 18 septembre, 18h30 Le Pavillon de la Sirène Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

L’exposition « Echos de Sirène » met en valeur les clichés des photographes amateurs qui, tout au long de la saison 25-26, ont immortalisé les concerts du Pavillon de la Sirène et de l’harmonie de La Sirène.
L’occasion de découvrir ce nouveau lieu musical de la Rive Gauche !

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris Île-de-France 01 53 62 93 24 http://lepavillondelasirene.fr Le Pavillon de la Sirène est le nouveau lieu dédié à la musique Rive Gauche : résidences, répétitions, saison culturelle pour tous les publics
Exposition photos « Échos de la Sirène »

©Louise Brionne

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