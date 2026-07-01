Vernissage de l’exposition « Échos de la Sirène », Le Pavillon de la Sirène, Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
Vernissage de l’exposition « Échos de la Sirène » Vendredi 18 septembre, 18h30 Le Pavillon de la Sirène Paris
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
L’exposition « Echos de Sirène » met en valeur les clichés des photographes amateurs qui, tout au long de la saison 25-26, ont immortalisé les concerts du Pavillon de la Sirène et de l’harmonie de La Sirène.
L’occasion de découvrir ce nouveau lieu musical de la Rive Gauche !
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris Île-de-France 01 53 62 93 24 http://lepavillondelasirene.fr Le Pavillon de la Sirène est le nouveau lieu dédié à la musique Rive Gauche : résidences, répétitions, saison culturelle pour tous les publics
Exposition photos « Échos de la Sirène »
©Louise Brionne
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