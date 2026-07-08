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Vernissage de l’exposition « Echos de La Sirène » Le Pavillon de la Sirène Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Vernissage de l’exposition « Echos de La Sirène » Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris

L’exposition « Echos de Sirène » met en valeur les clichés des photographes amateurs qui, tout au long de la saison 25-26, ont immortalisé les musicien.ne.s de La Sirène.

A découvrir jusqu’au 21 novembre.

Venez assister au vernissage de la prochaine exposition du Pavillon de La Sirène.
Le vendredi 18 septembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-18T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T18:30:00+02:00_2026-09-18T20:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/


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