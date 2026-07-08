vendredi 18 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Informations pratiques

L’exposition « Echos de Sirène » met en valeur les clichés des photographes amateurs qui, tout au long de la saison 25-26, ont immortalisé les musicien.ne.s de La Sirène.

A découvrir jusqu’au 21 novembre.

Venez assister au vernissage de la prochaine exposition du Pavillon de La Sirène.

Le vendredi 18 septembre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-18T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T18:30:00+02:00_2026-09-18T20:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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