Vernissage de l’exposition « Echos de La Sirène » Le Pavillon de la Sirène Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
L’exposition « Echos de Sirène » met en valeur les clichés des photographes amateurs qui, tout au long de la saison 25-26, ont immortalisé les musicien.ne.s de La Sirène.
A découvrir jusqu’au 21 novembre.
Venez assister au vernissage de la prochaine exposition du Pavillon de La Sirène.
Le vendredi 18 septembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-18T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T18:30:00+02:00_2026-09-18T20:00:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/
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