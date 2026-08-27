Vernissage de l’exposition Inspiration Patrimoine Langeac
samedi 3 octobre 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Vernissage de l’exposition Inspiration Patrimoine
Médiathèque Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Vernissage de l’exposition de l’association Inspiration Patrimoine .
L’Association “Inspiration Patrimoine” expose.
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Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com
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English :
Opening reception for the exhibition by the Inspiration Patrimoine association.
The Inspiration Patrimoine association is holding an exhibition.
L’événement Vernissage de l’exposition Inspiration Patrimoine Langeac a été mis à jour le 2026-08-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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